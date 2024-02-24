Война в Украине: ситуация на фронтах на 24 февраля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на субботу, 24 февраля.

За минувшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Противник нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, осуществил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью россияне атаковали нашу страну, применив 12 БпЛА типа Shahed. Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе.

Увы, авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.

К сожалению, под артиллерийский огонь россиян попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции украинских военных у Синьковки Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 2 атаки россиян в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.

Указывается на то, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 9 атак России в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Уточняется, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 9 атак россиян в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

Военные говорят, что на Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Украинцам поведали, что на Новопавловском направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.

В то же время, на Запорожском направлении ВСУ отбили 8 атак России у Роботино.

Также на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошлые сутки россияне совершили 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Кроме этого, за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах россиян.

Подразделениями Воздушных Сил был уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Ракетные силы Украины нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК «Бук-М3» России.

Ранее Столтенберг объяснил, смогут ли украинские пилоты на F-16 бить по территории РФ.