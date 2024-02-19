В ЕС могут создать альтернативу НАТО в случае победы Трампа на выборах

Европейские чиновники обсуждают создание подразделения НАТО на случай победы Дональда Трампа в выборах в США. Об этом сообщает The Washington Post.

«Европейские чиновники в частном порядке обсудили создание общеконтинентального подразделения НАТО, которое будет работать в согласии с американскими гарантиями безопасности, но также сможет служить надежной альтернативой в случае отказа от американских гарантий», — говорится в материале.

Издание отмечает, что пока эти разговоры увязают в привычных спорах. Поскольку Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет оплачивать счета.

«Восточная Европа не вполне верит в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам. Неясно, как они смогут создать ядерный щит над континентом — и даже если они это сделают, то в худшем случае ядерной войны они не смогут сравниться с российским арсеналом», — говорится в материале.

При этом отмечается, что некоторые задаются вопросом, не станет ли Европа, готовая к расколу с Соединенными Штатами, самоисполняющимся пророчеством, усиливающим трансатлантический развод, а не предотвращающим его.

Напомним, страны НАТО опасаются нападения России.