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Новости > Видный нидерландский политик наехал на украинских беженцев

Видный нидерландский политик наехал на украинских беженцев

Александр Панько
19.02.24 11:03
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Видный нидерландский политик наехал на украинских беженцев

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах «Партии свободы» Герт Вилдерс сделал скандальное заявление. Он раскритиковал в социальной сети Х беженцев из Украины.

Среди прочего политик отметил: «Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест».

Сказано: «Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы».

Власти Нидерландов говорили, что сейчас в стране находятся около 97 тысяч беженцев из Украины.

Ранее мы писали, что Польша ограничит выплаты для украинских беженцев.

Тэги: Украина, мир, политика, война, Нидерланды, беженцы, Герт Вилдерс

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