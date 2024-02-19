Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 февраля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 19 февраля.

За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Противник нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью россияне атаковали нашу страну, применив 4 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.

К сожалению, авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении украинскими военными были отражены 2 атаки в районе Табаевки Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак россиян вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

Уточняется, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 8 атак противника неподалеку Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Известно, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 5 атак России возле Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

Также на Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Противник, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

В то же время, на Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Кроме этого, на Запорожском направлении Россия 10 раз безуспешно пыталась атаковать позиции ВСУ возле Роботино Запорожской области.

Военные говорят, что на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций. За прошлые сутки Россия совершила 16 безуспешных штурмов.

Украинцам поведали, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. На восточном направлении противовоздушной обороной был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА «Орлан-10».

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов России.

Ранее Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.