Компания Microsoft закрывает легендарное приложение Publisher. Его поддержку хотят прекратить.

Об этом говорят сами разработчики.

Как известно, данное приложение дает возможность пользователям создавать буклеты, календари, визитки и логотипы.

Уточняется, что Publisher будет исключен из пакета Microsoft 365 в октябре 2026-го года.

В компании говорят о том, что большинство функций Publisher уже реализовано в других приложениях Microsoft 365, таких как Word и PowerPoint, которые могут служить альтернативой Publisher.

Сейчас анализируется возможность внедрения наиболее популярных сценариев использования Publisher в Word, PowerPoint и Designer.

Сказано также, что пользователи Publisher смогут продолжать работать с приложением, но уже в феврале этого года Microsoft прекратит поддержку Office 2021 LTSC, в который также входит Publisher.

Напомним, что приложение Microsoft Publisher было запущено в 1991-м году как самостоятельное приложение для Windows.

Ранее мы писали, что Microsoft вводит очень полезную функцию для пользователей Windows.