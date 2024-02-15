Джонсон грозится блокировать помощь Украине

Проект закона о выделении помощи Украине без мер по решению миграционного кризиса принят не будет при руководстве их политсилы в палате. Об этом заявил представитель Палаты представителей США Майк Джонсон на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей 14 февраля, сообщает Европейская правда.

Спикер в очередной раз подверг критике Белый дом за «неспособность решить миграционный кризис на границе с Мексикой». Он также напомнил о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

«Для того, чтобы защитить границу, еще много чего необходимо сделать. Но эта проблема игнорируется ввиду того, что из этого вышло на этой неделе в Сенате (речь идет о законопроекте о помощи Украине, Израилю и Тайваню)», — отметил чиновник.

По его словам, Палату представителей во главе с республиканцами «не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер по защите нашей собственной границы».

Напомним, Джонсон стремится к личному разговору с Байденом о помощи Украине.