Американский дерматолог составила список продуктов, которые приводят к обезвоживанию кожи лица

Популярный американский дерматолог Уитни Боу поведала, какие продукты приводят к обезвоживанию кожи лица. Ее слова цитирует издание Huff Post.

Так, эксперт советует обращать пристальное внимание на питание.

Сообщается, что следует контролировать потребление напитков, которые содержат кофеин. К ним относятся чай, кофе, газировка и энергетики.

Поясняется, что чрезмерное употребление кофеина негативно влияет на качество сна, что приводит к обезвоживанию кожи.

Она сказала: «Всего одна ночь плохого сна может заметно отразиться на нашей коже в виде нарушения барьерной функции, ускорения старения и появления темных кругов под глазами».

Говорится о том, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма и делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам.

Специалист поведала, что некоторые из ее пациентов, которые сократили количество алкоголя или исключили его из своего рациона, смогли улучшить состояние кожи, а их лица стали более увлажненными.

Американка рекомендует обратить внимание на продукты, которые содержат большое количество соли: консервы, сэндвичи, соевый и томатный соусы, замороженную еду.

Рекомендуется следить за количеством сахара в рационе, так как он нарушаете процесс выработки коллагена в организме, который требуется для эластичности кожи.

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