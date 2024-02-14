Погода в Украине круто изменится в ближайшие дни

В ближайшие дни погода в Украине ухудшится. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Синоптики говорят, что в четверг, 15 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях будет без осадков. При этом на остальной территории нашей страны ожидается небольшой дождь, на северо-востоке страны умеренный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром в западных областях местами будет туман.

Прогнозируется ветер северо-западный, на Левобережье восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток будет от 1 мороза до 4 тепла, в западных областях ночью от минус 5 до 0, днем 3-8 тепла. На высокогорье Карпат ночью ожидается 5-10 мороза, днем около 0. На юге ночью плюс 2-7, а днем 5-10 тепла.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь (днем местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток составит 1-3 тепла.

Эксперты небесной канцелярии информируют, что в пятницу, 16 февраля, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Без осадков, только ночью в северо-восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

На востоке ночью будет 3-8 мороза, днем около 0. На остальной территории ночью от минус 5 до 0, днем 1-6 тепла, в западных областях плюс 6-11.

В украинской столице послезавтра будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем 3-5 тепла.

Ранее мы писали, что аномальная погода удивила киевлян.