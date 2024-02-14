Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной. Названа дата

Польские фермеры заявили, что во вторник, 20 февраля, заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам. Об этом сообщает RMF24.

Граница будет блокироваться в рамках забастовки, о которой объявил польский профсоюз «Солидарность». Заявляется, что аграрии выступают не только против якобы наплыва дешевой украинской продукции, но и некоторых стандартов ЕС по защите окружающей среды.

«Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах», — говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских фур.