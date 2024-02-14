В Чернигове взорвался автомобиль с людьми внутри

В Чернигове во вторник, 13 февраля, прогремел взрыв внутри легкового авто. Пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Черниговской области в Telegram.

Как отметили правоохранители, информация о взрыве в автомобиле в одном из микрорайонов Чернигова поступила около 19:00. В результате взрыва пострадали два человека, которые находились в авто, — мужчина и женщина. Их госпитализировали.

На месте инцидента работали следственно-оперативные группы полиции, руководство Черниговского районного управления полиции, взрывотехники областной полиции, криминалистическая лаборатория.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, в Черниговской области автомобиль подорвался на мине.