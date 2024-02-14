Украинцев предупредили о подтоплениях: названы опасные регионы

Гидрометцентр предупреждает украинцев о подтоплениях. Стало известно, что говорят синоптики.

По словам экспертов небесной канцелярии, до четверга, 15 февраля, в результате оттепели будут продолжаться повышение уровней воды в реках возле Новгород-Северского, пгт Макошино, села Моровск и Чернигова.

Кроме этого прогнозируется нарушение транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. В связи с этим был объявлен І уровень опасности.

Сообщается, что на Верхнем Днепре будет удерживаться значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Днепра и Сожу и возможным начальным затоплением жилых домов отдельных сел в Черниговском районе Черниговской области. Тут II уровень опасности – оранжевый.

В ближайшие дни, 14-16 февраля, на реках суббассейна Припяти в Волынской, Ровенской и Житомирской областях продолжится постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением речных пойм.

Информируется, что будет продолжаться медленное затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений приречных населенных пунктов в Волынской области водами рек Припять и Стоход, возможно достижение отметок затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений в ряде приречных сел на реках Выжевка и Стырь и жилых домов на реке Стоход в Ковельском и Камень-Каширском районах. По этой причине был объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Резюмируется, что угроза подтоплений существует на реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях.

Ранее синоптик спрогнозировал возвращение морозов.