США ударили новыми санкциями по российским алмазам и нефти

США ввели новые санкции против России, включающие, в частности, ограничения в отношении российских алмазов и нефти. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США (OFAC).

Так, одно решение OFAC запрещает импорт непромышленных бриллиантов, добываемых в России, независимо от того, были ли они обработаны в третьей стране. Оно начнет действовать с 1 марта для определенных категорий бриллиантов, а с 1 сентября будет распространено и на дополнительные категории. Другим решением запрещается импорт ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов из России или ввозимых из России с 1 марта 2024 года.

Кроме того, Министерство финансов США наложило санкции на три базирующиеся в ОАЭ компании — Zeenit Supply and Trading, Talassa Shipping и Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а также на зарегистрированный в Либерии нефтяной танкер NS Leader. Санкции были введены за нарушение введенного коалицией западных государств лимита цены на российскую нефть.

Санкции замораживают какие-либо американские активы компаний и вообще запрещают американцам иметь с ними дело.

«Ограничение цен и наши санкции привели к расширению скидок на российскую нефть, ограничивая доходы, на которые Кремль полагается в своей незаконной войне. Сегодняшние действия против судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принуждать к соблюдению лимита. Кроме того, решимость OFAC помогает нам выполнить обязательства, взятые лидерами G7 в декабре по сокращению доходов России от торговли алмазами», — подчеркнул заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Напомним, США планируют вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа.