В Минцифры рассказали, появится ли военный билет в «Дії»

Министерство цифровой трансформации работает над включением военного билета «Дію». Но, скорее всего, этого не произойдет. Об этом вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров сказал в интервью Forbes Ukraine.

«Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в „Дії“. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно», — сказал он.

По его словам, этот вопрос пока прорабатывается.

«Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении», — добавил Федоров.

Напомним, в «Дії» не будет ни повесток, ни виборов.