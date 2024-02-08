В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

В среду, 7 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Температура воздуха соответствует норме 1 апреля. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, максимальная температура воздуха достигла 9,7 градуса тепла, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 7 февраля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4 градуса, а климатическую норму на 10,5 градуса.

«По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля», — говорится в сообщении.

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