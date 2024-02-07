Стало известно, сколько дронов Bayraktar будет в год производить завод в Украине

В Украине продолжается строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. В год на нем планируют производить более 100 единиц дронов. Об этом в комментарии Reuters заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

«Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре», — заявил Байрактар.

По его словам, завод в Украине будет большим. Он рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.

Байрактар уточнил, что в год планируется производить около 120 беспилотников. Но пока не выбрана конкретная модель — TB2 или TB3.

При этом он подчеркнул, что планы по строительству завода продолжаются несмотря на войну России против Украины и «ничто» не может их остановить.

Напомним, завод по производству Bayraktar в Украине заработает в 2025 году.