Рада одобрила законопроект о мобилизации

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 — выступили против и воздержались — 45.

«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — написал Железняк.

Напомним, обнародованы изменения в закон о мобилизации.