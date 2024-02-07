На Украину надвигается похолодание: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Уже в четверг, 8 февраля, в Украину придет новая волна похолодания. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила: «В Украине завтра местами будет выпадать мокрый снег, временами дождь. Мокрый снег, потому что завтра предполагается похолодание до 2 мороза».

Уточняется, что в районах вокруг Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра ожидается плюс 4-7, а в южной части страны будет значительно теплее – до 10-15 тепла, без существенных осадков в течение дня.

Эксперт небесной канцелярии сообщает: «Ветер наконец-то угомонится, будет переменных направлений, небольшой или умеренный»

В Киеве завтра будет облачно, местами небольшой мокрый снег, временами просто плотная облачность. Ночью плюс 1-3, 2-4 тепла.

При этом, по ее словам, 9 февраля осадков в Украине станет больше, преимущественно установится холодная погода, но на юге будет очень тепло.

Говорится, что с 10 февраля ожидается постепенное потепление до 10-16 градусов., а с 15 февраля снова похолодает.

Ранее теплая погода в Киеве установила аномальный рекорд.