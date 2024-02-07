В результате ракетного удара по Киеву погибли четыре человека. Более 30 людей ранены

В результате ракетной атаки российских агрессоров в Киеве погибли и пострадали почти четыре десятка гражданских. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram в среду, 7 февраля.

По его словам, экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома.

«В настоящее время, по уточненным данным, погибли четыре жителя дома. 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое — в Днепровском», — написал Кличко.

Напомним, сегодня ночью и утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, перед этим выпустив «шахеды». Под ударом оказались Киев, Харьков, Николаев и западные регионы.

В Киеве обломки сбитых ракет вызвали пожар в многоквартирном доме. Также были повреждены линии электропередачи, из-за чего на Левом берегу произошло обесточивание.

Позже стало известно, что подразделения ПВО сбили 44 из 64 вражеских целей.