Норвегия ограничила помощь беженцам из Украины

Норвегия второй раз за два месяца решила ограничить финансовую помощь беженцам из Украины во избежание чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Решение принято в связи с необходимостью контролировать уровень миграции, ведь более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.

Отмечается, что украинцы больше не будут получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев.

Также государство больше не будет возмещать расходы на домашних животных для новых беженцев. На практике у вновь прибывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев.

Лицам от 19 до 24 лет нужно прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги.

Для получателей единовременной помощи усилят требования по сроку проживания, им нужно будет прожить в стране не менее года. В настоящее время эта помощь составляет 92 648 норвежских крон (более 8 тыс. евро).

Для получения базовых выплат и выплат по оказанию помощи будут введены требования о более длительном периоде проживания в Норвегии.

Напомним, Польша ограничит выплаты для украинских беженцев.