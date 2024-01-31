В ВСУ оценили угрозу наступления россиян на Харьков

По состоянию на конец января угрозы нового наступления россиян на Харьков с севера нет. Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона во вторник, 30 января.

Он напомнил, что информация о новом наступлении россиян периодически звучит из уст разных должностных лиц из-за границы и аналитических групп.

«Могу успокоить харьковчан: для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, нужно провести ряд мероприятий, которые сейчас провести незаметно для нас, для нашей разведки практически невозможно. Чтобы пойти на Харьков, им нужно собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое находится на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещения. Соответственно, пока угрозы для Харькова с севера нет», — сказал Фитьо.

Он заверил, что Харьков с севера прикрывают инженерные укрепления, на которых находятся украинские войска, поэтому поводов для переживаний для харьковчан нет.

Также Фитьо опроверг заявления россиян о якобы захвате села Табаевка Купянского района.

«Возле Табаевки проходят боевые действия. Заявления министерства убийств РФ о том, что они взяли Табаевку, не соответствуют действительности», — отметил он и добавил, что за минувшие сутки противник понес там потери и в технике, и в живой силе.

Напомним, Буданов рассказал, когда иссякнет наступление РФ.