Дрон своими руками: реально ли собрать надежный квадрокоптер дома?

Многие слышали об инициативе «народных дронов». Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил украинцам заняться сбором дронов дома, чтобы помочь ЗСУ. Даже при помощи союзников и донатов со всего мира количество квадрокоптеров покрывает едва ли десятую часть потребностей.

Немного больше об инициативе

На самом деле государственное предложение скорее стало откликом на действия самих украинцев, ведь мастера занимаются сбором довольно давно, даже школьники придумали несколько полезных лайфхаков. Но с участием государства стало немного проще, поскольку теперь учат собирать квадрокоптеры на специальных курсах.

Сейчас получают все большее распространение бесплатные онлайн-курсы для инженеров «Народный FPV», на котором рассматриваются такие темы:

строение и компоненты дрона, необходимые материалы и инструменты;

обзор комплектующих от разных производителей, их стоимости и места закупки;

практикумы по сборке, пайке и других важных процессах;

техника правильного осмотра, тестирования и других видов проверок.

Участие мастеров-волонтеров практически в два раза удешевляет производство, а на фронт необходимы тысячи таких «птичек». Они разбиваются каждый день в ходе миссий, по словам военных, «как семечки». Но приносят огромную пользу в рамках разведки, выполнения боевых миссий, картографии местности.

Инструменты и детали каждый мастер добывает самостоятельно, на курсах дают только список необходимого и лучшие магазины для покупки. Желательно сравнить цены на рынке, встречаются накрутки на основные узлы в 2–3 раза. В среднем создание 7-дюймового FPV обойдется в 300 долларов, а 8-дюймового — около 450, не считая расходов на инструменты.

Нюансы домашнего сбора дронов

Научиться собирать дроны с нуля невозможно, уже должны быть навыки пайки и понимание основных элементов электрического устройства. На курсах расскажут о самих FPV, их конструкции и особенностях сборки. Но нельзя освоить всю практику, не имея базовых умений.

Также препятствием могут стать сами детали, которые нужно искать и собирать в разных магазинах, в том числе на китайских сайтах. Они могут идти месяцами, причем без гарантии соответствия заданным параметрам. Так же придется заказывать некоторый инструмент и аккумуляторы.

Главное препятствие для многих желающих — это безопасность. Квадрокоптеры должны быть полностью надежными и легко выполнять команды. Поэтому нужно хорошо проверить все узлы и протестировать на свежем воздухе. Проводят настройку и летные испытания самостоятельно, поэтому желательно дополнительно пройти курсы управления дронами.

Организаторы курсов «Народный FPV» Victory Drones подчеркивают: если вы не готовы к ответственности и не можете самостоятельно провести полное тестирование, лучше откажитесь от участия. Поддержать инициативу можно и донатами на комплектующие или доставкой продукции.