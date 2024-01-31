СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта

Евросоюз якобы не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине в срок — 1 марта 2024 года. В странах ЕС на тот момент наберется только 600 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова дипломатов.

«Европейским союзникам не хватит одного миллиона патронов, которые они обещали поставить до 1 марта», — считают они.

По их словам, на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов к началу весны они смогут поставить около 600 тысяч патронов.

«Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели в один миллион (боеприпасов), которая была установлена в прошлом году», — полагают дипломаты.

Исследователь Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли подчеркнула, что в случае, если у украинских войск нет снарядов, чтобы продолжать давление, «Россия может продолжать стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции».

«Это нечестное сражение для украинских защитников», — отметила она.

Напомним, стало известно, когда Украина получит первую партию бомб GLSDB.