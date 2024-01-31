Ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в Санкт-Петербурге, — СМИ

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны. Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 — это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным — дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

«Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели», — пояснил источник.

По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.

Напомним, после успешных налетов неизвестных дронов Санкт-Петербург окружают системами ПВО.