Стало известно, сколько детей родилось в Украине в 2023-м году

Министерство юстиции поведало, сколько детей родилось в Украине в минувшем 2023-м году. Появились официальные данные.

Сказано, что в прошлом году в нашей стране родилось 187 387 детей.

Лидирует Киев, где родилось 19 979 детей.

Далее Львовская (16 638), Днепропетровская (14 433), Одесская (13 736), Киевская (10 820), Ровенская (9 542) и Закарпатская ( 9 450) области.

Кроме этого, как информируется, в минувшем году в нашей страны было зарегистрировано 186 051 браков.

При этом развелись 24 108 пар.

Уточняется, что лидерами по количеству созданных семей были Киев (21 802), Днепропетровская (18 816), Одесская (13 740), Киевская (11 712), Львовская (10 983) и Харьковская (10 977) области.

Добавим, что в прошлом году 9 230 украинцев изменили свое имя, фамилию или отчество.

Ранее ученые узнали об умственном развитии детей кое-что весьма важное.