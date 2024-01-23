В Кремле цинично прокомментировали утренний ракетный удар по Украине

Россия в Украине якобы «не бьет по мирному населению». Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 23 января.

Во время общения с журналистами его спросили, можно ли говорить, что сегодняшние ракетные обстрелы Харькова и Киева стали ответом на удар по Донецку в воскресенье.

«Нет, нельзя», — отреагировал Песков.

Он назвал обстрел Донецка «терактом», но заявил, что утренняя атака по украинским городам во вторник «не была местью».

«Наши военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — цинично заявил представитель Кремля.

Напомним, стали известны последствия сегодняшнего массированного ракетного удара оккупантов по Украине.