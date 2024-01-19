Анатолий Руденко: известный российский актер прятал наркотики возле полового органа

Известный российский актер Анатолий Руденко задержан. Сотрудники полиции нашли у него наркотики. Есть информация, что пакет с порошком был приклеен скотчем к телу Руденко в районе паха.

Анатолия Руденко задержали в центре Москвы с пакетиком мефедрона. Отмечается, что задержанный артист начал оправдываться, что пакетик нашел на улице случайно и подумал, что это яд для собак.

Полиция обратила внимание на него для проверки документов во время езды. Все это время Анатолий Руденко вел себя подозрительно и сильно нервничал.

Позже экспертиза показала, что это 0,57 граммов порошкового наркотика. Проводится проверка.

Кроме участия в сериалах «Триггер» и «Каменская» Анатолий Руденко снялся в «Простых истинах», «Воровке», «Бедной Насте» и множестве других сериалов.

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