Экс-президент США Дональд Трамп выступил против цифрового доллара. Об этом он сказал накануне во время предвыборной кампании в Нью-Гэмпшире, сообщает Bloomberg.

По его словам, это даст абсолютный контроль правительству над деньгами американцев.

Политик заявил: «Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству – нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами».

Бывший глава государства предостерег: «Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали».

Так, сказано в публикации, противники цифрового доллара боятся, что у правительства появятся возможности отслеживать покупки американцев и блокировать эти операции.

В свою очередь, сторонники цифрового доллара говорят, что благодаря нему цифровые транзакции ускорятся, станет легче выявлять финансовое мошенничество и отмывание денег.

Ранее Федеральная резервная система США информировала, что рассматривает вопрос, вводить или не вводить в оборот цифровой доллар. Там обещают, что цифровая валюта не заменит наличные средства, но расширит возможности платежей.

Ранее появилось видео, как Рамасвами едва не поцеловал Трампа.