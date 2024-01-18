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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 января

Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 января

Александр Панько
18.01.24 09:57
120
Война в Украине: ситуация на фронтах на 18 января

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 18 января.

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Противник нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Минувшей ночью россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами украинской ПВО 22 БПЛА были уничтожены.

К сожалению, авиационные удары получили: Федоровка, Волчанск, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Голубовка, Серебрянка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россиян сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Говорится, что в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении ВСУ были отражены 6 атак возле Синьковки Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении украинские бойцы отбили 13 атак в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские военные отразили 8 атак россиян у Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Указывается, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские бойцы стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

Уточняется, что ВСУ за сутки отбили 13 атак россиян в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где были отбиты 10 атак.

Кроме этого, на Шахтерском направлении украинскими военными была отражена атака России севернее Новодонецкого Донецкой области.

Украинцам поведали, что на Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Военные рассказали, что в зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки Россия совершила 6 безуспешных штурмов позиций Украины.

Добавим, что ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

Известно, что украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам россиян. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов россиян.

Ранее мы писали, что Украине передали дальнобойное оружие, о котором «пока нельзя говорить».

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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