В Украине существенно снизился уровень официальной безработицы

В Украине снижается уровень безработицы. Об этом говорят в НБУ.
В минувшем декабря в нашей стране насчитывалось 96,1 тысяча зарегистрированных безработных, а год назад – 186,5 тысяч.
Отмечается, что уровень официальной безработицы в три раза ниже, чем до войны.
Так, в декабре 2021-го года он составлял 295 тысяч человек.
При этом, говорят финансисты, максимум за последние годы был зафиксирован в июне 2020-го года (517,7 тысяч человек), когда из-за пандемии коронавируса упростили регистрацию.
Информируется, что в начале 2000-х безработными числились более миллиона украинцев.
Уточняется, что в прошлом месяце среди 96,1 тысячи безработных 72 тысяч были женщинами.
Число зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, снизилось за год со 89,8 до 42,9 тысяч человек.
Резюмируется, что потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ноябре составляла 32,4 тысячи (год назад их было 21,2 тысячи), а нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.
Ранее мы писали, что в Украине стремительно растет уровень бедности.