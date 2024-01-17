Легендарный клуб, который тренирует легенда «Динамо», пустят с молотка

Легендарный узбекский футбольный клуб «Пахтакор» пустят с молотка. Агентство по управлению государственными активами страны объявило о начале процедуры продажи 100% активов.

Информируется, что продажа происходит в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023-го года.

При этом планируется поэтапно увеличивать долю частных инвесторов.

Сообщается, что прием предложений от претендентов на покупку активов «Пахтакора» осуществляется через электронную торговую платформу E-auksion до 15 февраля.

Как известно, «Пахтакор» был основан в 1956 году, это самый титулованный клуб Узбекистана, который пятнадцать раз выигрывал чемпионат своей страны.

Сейчас команду тренирует легенда киевского «Динамо» Максим Шацких.

Ранее был назван лучший футболист 2023-го года по версии ФИФА.