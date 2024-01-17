Германия передала Украине новую партию оружия

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры. Об этом сообщает правительство Германии.
В новый военный пакет вошли:
— боеприпасы для танков Leopard 1A5;
— 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
— 8 бронетранспортеров;
— 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
— 5 автомобилей для пограничников;
— 3 гражданских автомобиля;
— 50 терминалов связи SatCom;
— 500 светодиодных ламп;
— материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
— почти 2 тысячи боевых шлемов M92.
Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.
Напомним, Франция передаст Украине еще 40 ракет SCALP.