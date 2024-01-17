Германия передала Украине новую партию оружия

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и бронетранспортеры. Об этом сообщает правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

— боеприпасы для танков Leopard 1A5;

— 25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

— 8 бронетранспортеров;

— 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

— 5 автомобилей для пограничников;

— 3 гражданских автомобиля;

— 50 терминалов связи SatCom;

— 500 светодиодных ламп;

— материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

— почти 2 тысячи боевых шлемов M92.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит 20 боевых машин пехоты Marder и 15 самоходных зенитных установок Gepard.

Напомним, Франция передаст Украине еще 40 ракет SCALP.