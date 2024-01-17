Сериалы «Наследники» и «Симпсоны» получили премию «Эмми»

В Лос-Анджелесе объявили победителей 75-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми».

Список победителей:

▫️ Лучший драматический сериал: «Наследники»

▫️ Лучший комедийный сериал: «Медведь»

▫️ Лучший мини-сериал или антология: «Грызня»

▫️ Лучшие актер и актриса в драматическом сериале: Киран Калкин и Сара Снук («Наследники»)

▫️ Лучшие актер и актриса в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Куинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

▫️ Лучшие актер и актриса в мини-сериале, антологии или телефильме: Стивен Ян и Али Вонг («Грызня»)

▫️ Лучший режиссер драматического сериала: Марк Майлод («Наследники»)

▫️ Лучший режиссер комедийного сериала: Кристофер Сторер («Медведь»)

▫️ Лучший режиссер мини-сериала, антологии или телефильма: Ли Сон-джин («Грызня»)

▫️ Лучший анимационный сериал — «Симпсоны»

Певец Элтон Джон получил премию за прощальный концерт. Благодаря этому он присоединился к клубу EGOT — людей, в течение карьеры получивших премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»

Антирекорд премии: «Лучше звоните Солу» так и не получил ни одной награды «Эмми», хотя сериал номинировали 53 раза с момента премьеры.