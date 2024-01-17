Переменчивая погода озадачит украинцев

В ближайшие дни погода не порадует украинцев. Прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует издание Мeteoprog.

По словам эксперта небесной канцелярии, в четверг, 18 января, в западных и северных областях ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого из снега, с переходом в дождь. Возможен гололед, на дорогах гололедица. На остальной части страны должно быть без осадков. Скорость ветра будет 7-12 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью 4-9 мороза, а днем от минус 1 до плюс 4. В западных и южных регионах прогреется до 3-8 тепла.

В пятницу, 19 января, прогнозируется неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя, в западных областях местами с мокрым снегом. Местами туманы. Ветер до 5-10 м/с. Температура в течение суток составит от 0 до 5 тепла, а в южной части Украины днем воздух прогреется до плюс 6-11.

В субботу, 20 января, ожидается постепенное снижение температуры и переход осадков из дождя в снег. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4 мороза до 1 тепла, а в Крыму и Приазовье прогреется до плюс 3-8.

В воскресенье, 21 января, ночью в восточных и южных областях, а днем в Крыму пройдет снег и мокрый снег. На остальной территории нашей страны сохранится погода без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Ночью похолодает до 5-10 мороза, днем будет от минус 4 до плюс 1. На юге и в Крыму будет от 1 мороза до 4 тепла.

Ранее синоптик предупредила украинцев о кознях небесной канцелярии.