Макрон собрался в Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в феврале посетить Украину с официальным визитом и объявить о новом пакете военной помощи. Об этом сообщает Le Figaro и Reuters.

«В будущем мы сможем поставить гораздо больше техники и, по сути, поможем Украине в ее оборонных нуждах, в частности, в защите ее неба. Я сам в феврале поеду в Украину и доработаю эти тексты», — заявил президент Франции в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что во время визита состоится подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.

Отмечается, что Франция работает над заключением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить финансовую и оборонную независимость Украины с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Напомним, Канада готовится к подписанию с Украиной двустороннего соглашения о безопасности.