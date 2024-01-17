Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса уже на этой неделе

Депутаты Европарламента согласовали текст проекта резолюции по Венгрии, в которой содержится призыв лишить страну права голоса в Совете ЕС. Документ рассмотрят уже на этой неделе. Об этом сообщает Euractiv.

Большинство депутатов Европарламента согласились рассмотреть проект резолюции по Венгрии уже в четверг, 18 января.

В документе содержится призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса, а также провести расследование законности решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года.

«Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук», — сказал в комментарии изданию евродепутат от «зеленых» Даниэль Фрейнд, который является одним из ведущих участников переговоров по резолюции.

Большинство депутатов Европарламента считают, что размораживание средств произошло не на основании объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права.

Вместо этого Еврокомиссия предприняла такое решение, чтобы пойти на уступки Венгрии перед саммитом Евросовета, где рассматривали вступительные переговоры с Украиной.

По информации издания, в финальный проект резолюции также могут включить вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен в случае, если ведомство продолжит размораживать средства для Венгрии.

В свою очередь Словакия не позволит ограничить права Венгрии в Европейском союзе. В частности, это касается и права голоса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Sita.

«Что касается Венгрии, то есть предложения и резолюции, которые призывают даже отобрать право голоса или другие важные возможности, которые есть у страны-члена ЕС. Если я буду премьер-министром Словацкой Республики, я никогда не соглашусь на то, чтобы страну наказывали за борьбу за свой суверенитет и национальные интересы», — заявил Фицо во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Глава словацкого правительства напомнил, что для любого подобного ограничения нужно согласие всех стран-членов ЕС.

Он назвал инициативу лишить Венгрию права голоса «нападением на страну». Она, по его словам, якобы противоречит взглядам на важность суверенитета и защиты национальных интересов отдельных стран-членов ЕС.

Напомним, в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса.