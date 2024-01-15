Российские и китайские шпионы меняют тактику в Европе, — СМИ

Сотрудники спецслужб России и Китая все чаще выдают себя за журналистов или работников неправительственных организаций для сбора информации, а вербовка неофициальных агентов растет. Об этом идет речь в ежегодном отчете Государственной безопасности Бельгии, передает агентство Belga.

Отмечается, что поскольку в столице Бельгии расположены учреждения ЕС и штаб-квартира НАТО, Бельгия уже давно является центром шпионажа. Служба государственной безопасности страны сейчас видит, что иностранные спецслужбы становятся более совершенными в своих усилиях по сбору информации.

Кардинальные изменения в международных отношениях побуждали Россию изменить тактику. В течение многих лет Россия оперировала разведчиками под дипломатическим прикрытием.

«За последние два года мы заставили 60 из них покинуть страну, что нанесло серьезный удар по их способности. У них уже нет дипломатических паспортов, но они могут выдавать себя за журналистов, работников общественных организаций или представителей российских культурных объединений», — говорится в сообщении.

Но это не значит, что русский шпионаж идет на убыль. Россия все больше полагается на неформальных офицеров разведки.

Разведывательные операции Китая также претерпели фундаментальные изменения, согласно отчету Государственной безопасности. После ареста офицера китайской разведки в Бельгии в 2018 году страна стала гораздо более осторожной.

Чтобы избежать рисков, Китай сейчас сосредотачивается на киберактивности, используя прикрытие или вербуя неофициальных агентов. Недавно разоблаченная вербовка ультраправого политика Фрэнка Крейелмана является «идеальной иллюстрацией» последнего, говорится в отчете.

Напомним, украинский колдун Василий Романишин шпионил в пользу РФ и «Империи ведьм».