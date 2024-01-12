У людей с отрицательным резус-фактором - инопланетная ДНК?

Ученые заявили, что люди с отрицательным резус-фактором могут быть потомками побочной ветви эволюции или могут являться носителями инопланетной ДНК.

Люди с отрицательным резус-фактором крови не имеют белка D-антиген. На Земле на таких людей примерно 15% населения, поэтому они считаются редкими и уникальными.

Также люди имеющие отрицательный резус могут отличаются физически и психически, при этом такие особенности не всегда можно научно объяснить.

Выдвигается несколько теорий, которые объединяют происхождение Rh-отрицательных людей. Согласно одной из самой популярной версии, такие люди произошли от региональной группы людей, которые жили в Западной Европе, Англии, Испании или Франции.

Еще одна теория предполагает, что такие люди могут иметь инопланетное происхождение.