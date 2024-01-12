Даниел «Даника» Роэм: американский сенатор-трансгендер будет приносить присягу на.... пластинке

Сенатор-демократ и открытый трансгендер Даниел «Даника» Роэм, избранный в сенат штата Вирджиния, заявил, что не будет приносить присягу на Библии.

Она намерена присягнуть на виниловой пластинке 1988 года группы Metallica «And Justice For All»».