На выходных в Украине снова ударят морозы

В субботу в Украине прогнозируют похолодание. На значительной территории — снег, только в восточных, ночью и южных областях без осадков, на дорогах — гололедица. Об этом сегодня, 12 января, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью снизится до 15-20° мороза, днем — 9-14° мороза; в западных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 10-15°, а днем 3-8° мороза.

Прогнозируемая скорость ветра — 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве в субботу, 13 января, прогнозируют снег, температура ночью 10-12° мороза, днем — 5-7° мороза. На дорогах гололедица, ветер — 7-12 м/с.

В воскресенье, 14 января, синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура в восточных, северо-восточных областях ночью 13-18°, днем 5-10° мороза; в западных и южных областях ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, днем 1-6° мороза. На дорогах страны гололедица. Ветер — 7-12 м/с.

В Киеве 14 января небольшой снег, температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер — 7-12 м/с.

Напомним, жители Киева стали свидетелями редкого атмосферного явления.