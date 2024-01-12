В ВРУ озвучили недостатки законопроекта о мобилизации

Верховная Рада вернула в Кабмин законопроект о мобилизации, потому что этот документ должен быть «качественным». Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона в пятницу, 12 января.

Он напомнил, что вчера в Раду на закрытое заседание пригласили военное руководство, потому что законопроект очень резонансный.

«Очень много к нему внимания, он большой — более 200 страниц. Мы на комитете работали где-то пять дней в режиме нон-стоп, чтобы анализировать каждую норму, которая там есть. Вы знаете, что омбудсмен выступил с тем, что там есть» нормы, нарушающие права человека. Есть проблемы в законопроекте, их немало«, — сказал Арахамия.

По его словам, тот документ, который предложило правительство, не устраивает много политических сил, поэтому его решили вернуть инициатору законопроекта. Кабмин должен с военными выработать новое решение с учетом предложений Рады.

В частности, парламент выступил против мобилизации транспорта в ФЛП.

«Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах — мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?», — сказал нардеп.

Арахамия подтвердил, что также есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте.

«Вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа», — заявил он.

Также в комитете Рады много времени посвятили теме обучения мобилизованным. Нардепы хотят, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе.

«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков. Таким образом, мы не будем больше пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записали, что это должен быть обязательный курс. Необученные солдаты — это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине», — подчеркнул Арахамия.

Он напомнил, что в Украине было несколько волн мобилизации, но они не были такими резонансными, как эта.

«Мы не обсуждали сроки, мы сказали так — что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ», — резюмировал Арахамия.

Напомним, обнародованы изменения в закон о мобилизации.