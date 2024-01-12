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Новости > Обнародованы изменения в закон о мобилизации

Обнародованы изменения в закон о мобилизации

Александр Панько
12.01.24 09:29
167
Обнародованы изменения в закон о мобилизации
Нардеп Марьяна Безуглая публикует список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.
 
Приводим полный список изменений:
 
⁃ исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
 
⁃ исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
 
⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
 
⁃ вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
 
⁃ вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;
 
⁃ исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
 
⁃ исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
 
⁃ изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
 
⁃ вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
 
⁃ ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
 
⁃ уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
 
⁃ предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
 
⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
 
⁃ исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
 
⁃ изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
 
⁃ изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;
 
⁃ изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
 
⁃ исключить повестки по электронной почте;
 
⁃ определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
 
⁃ ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
 
⁃ уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
 
⁃ включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
 
⁃ сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
 
⁃ начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
 
⁃ начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
 
⁃ применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;
 
⁃ привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.
 
Судя из поста Марьяны Безуглой, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников. Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.
 
Как мы ранее сообщали, законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин.

Тэги: мобилизация, закон о мобилизации, Марьяна Безуглая

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