Обнародованы изменения в закон о мобилизации

Нардеп Марьяна Безуглая публикует список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.

Приводим полный список изменений:

⁃ исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;

⁃ исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

⁃ вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

⁃ вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;

⁃ исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

⁃ исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

⁃ изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

⁃ вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

⁃ ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

⁃ уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

⁃ предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

⁃ исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;

⁃ изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

⁃ изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;

⁃ изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

⁃ исключить повестки по электронной почте;

⁃ определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

⁃ ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

⁃ уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

⁃ включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;

⁃ сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

⁃ начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

⁃ начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

⁃ применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;

⁃ привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.