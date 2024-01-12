Обнародованы изменения в закон о мобилизации

⁃ исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
⁃ изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
⁃ вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
⁃ ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
⁃ уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
⁃ предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
⁃ исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
⁃ изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
⁃ изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;
⁃ изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
⁃ исключить повестки по электронной почте;
⁃ определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
⁃ ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
⁃ уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
⁃ включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
⁃ сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
⁃ начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
⁃ начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
⁃ применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;
⁃ привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.
Судя из поста Марьяны Безуглой, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников. Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.