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Новости > США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Хуситы в ответ обстреляли американские корабли

США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Хуситы в ответ обстреляли американские корабли

Александр Панько
12.01.24 09:22
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США и Великобритания нанесли удары по Йемену. Хуситы в ответ обстреляли американские корабли
Ночью США и Великобритания (при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады) начали военные действия против хуситов в Йемене. СМИ сообщают о массированном ракетном ударе.
 
В частности, пишут о ракетных ударах по столице Йемена городу Сана, а также по ряду других йеменских городов. Сообщают о работе системы ПВО хуситов.
 
Позже Пентагон официально подтвердил удары по Йемену. Джо Байден также подтвердил удары по хуситам. Тем временем однопартиец Байдена конгрессмен-демократ Ро Кханна заявил, что Байден нарушил Конституцию США, нанеся удары по Йемену без разрешения Конгресса.
 
США заявляют, что атаковали с воздуха около 60 целей в Йемене, сбросив более сотни высокоточных боеприпасов.
 
Хуситы запустили в ответ ракеты по американским и британским кораблям в Красном море, а проиранские группировки началу атаку на американские базы в Ираке.
 
Мухаммад Абдель Салам, представитель хуситов, говорит, что США и Великобритания ошибаются, если думают, что удержат Йемен от поддержки Палестины и Газы. По его словам, нет оправдания агрессии против Йемена, поскольку угрозы международному судоходству в Красном и Аравийском морях нет, а нападения на израильские корабли или те, кто направляется в израильские порты, будут продолжаться.
 
Представитель МИД РФ Захарова назвала удары США по Йемену извращением резолюций Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом. Россия созвала на сегодня заседание Совбеза ООН по ситуации в Йемене.

Тэги: США, Великобритания, Йемен, ракетный удар

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