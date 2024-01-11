В Украине с начала войны погибли более 10,2 тысячи гражданских, — ООН

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли более 10 200 мирных жителей, более 19 300 человек получили ранения. Об этом говорится в отчете директора Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.

Отмечается, что только с конца декабря 2023 года от ударов России погибли 125 человек и еще более 550 получили ранения. Среди погибших за почти два года войны — 575 детей.

По словам представительницы ООН, последняя волна российских атак еще больше усложнила операции по оказанию помощи и помешала гуманитарным работникам.

Напомним, ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине.