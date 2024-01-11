Наев показал строительство оборонительных сооружений на границе с РФ

В последние месяцы фортификационное оборудование полос обороны Государственной границы Украины в Северной операционной зоне увеличено на 63%. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время посещения строительства ротного опорного пункта промежуточной полосы обороны на Черниговщине, пишет пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Командующий отмечает, что обстановка в этом регионе контролируемая, но Силы обороны действуют на опережение, в частности, строят оборонительные рубежи и создают мощную систему инженерных заграждений.

«Все это делается для того, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, готовы будут прибыть дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции», — отметил Наев.

Командующий рассказал, что позиции строятся по типовой схеме, а корректировки вносятся только из-за особенностей местности.

«После того как гражданские организации завершат здесь свои работы, определенные участки будут плотно заминированы. Таким образом, мы образуем объект, который по своим оборонным возможностям должен сдержать наступление как минимум батальона вражеских сил. Из РОПов создается целая оборонительная полоса, которая в свою очередь, способна сдерживать более крупные военные соединения», — пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, Российская Федерация способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговской области.