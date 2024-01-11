По Украине пришло время дипломатии и переговоров, - Министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что по Украине «пришло время для дипломатии» и переговоров, передает Reuters.

Гвидо Крозетто заявил парламенту Италии, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться «реалистично».

«С этой точки зрения кажется, что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов», — сказал Крозетто.

Он считает, что РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше.

«В Украине внутренний фронт, похоже, уже не так един, как в прошлом, в поддержке политики президента Зеленского, что подчеркивает некоторые расхождения в политическом дискурсе. Все это необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и последующему процессу нормализации отношений не только России с Украиной, но России и со странами Запада», — сказал Крозетто, добавив, что речь при этом не идет о признании Западом аннексии Россией части территории Украины.