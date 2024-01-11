По Украине пришло время дипломатии и переговоров, - Министр обороны Италии

Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой
Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»
Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу
ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации
В ООН озвучили число украинцев, нуждающихся в гумпомощи
Зимнее наступление Путина провалилось, — Bild
ВСУ уничтожили за сутки 800 оккупантов, — Генштаб
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма
Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg
В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов