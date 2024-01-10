Стало известно, когда полицейские заступят на службу в школах

Уже этой весной 500 полицейских заступят на службу в украинских школах. В настоящее время идет отбор. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

По его словам, в украинских школах формируется Служба безопасности. Присутствие обученных офицеров полиции защитит детей от угроз.

«Продолжается отбор 500 работников, которые уже весной заступят на службу. Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений», — сказал Шмыгаль.

Среди прочего, концепция предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, а также четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Напомним, Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине.