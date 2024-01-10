Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в фонде защитных сооружений гражданской защиты Украины насчитывается 60,5 тысячи укрытий. Об этом он сказал на заседании правительства 9 января.

«Каждое укрытие должно быть инклюзивным, безопасным, комфортным и размещаться в зоне пешеходной доступности», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что состояние школьных укрытий находится под особым контролем. Сейчас укрытиями обеспечены 88% школ и 93% учеников и учителей.

«Цель — довести этот показатель практически до 100%. А также модернизировать хранилища, требующие обновления. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями», — отметил глава правительства.

Напомним, в Киеве детей не пустили в укрытие во время ракетной атаки из-за собаки.