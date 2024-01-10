ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины 11 января рассмотрит в первом чтении законопроект о мобилизации. Документ будет рассмотрен с предложениями Комитета по нацбезопасности. Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексея Гончаренко.

Они заявляют, что это не означает, что законопроект будет принят в том виде, каким он поступил в Раду. Законопроект отправят на доработку до второго чтения.

Как рассказал заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев в эфире телемарафона, комитет может уже сегодня закончить предварительное рассмотрение законопроекта о мобилизации. В парламенте планируют изменить нормы о повестках по электронной почте и отсрочке для некоторых категорий населения.

«Сегодня мы еще не приняли решения в комитете, в каком виде и какая судьба будет этому законопроекту. Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного», — отметил Чернев.

По его словам, парламентский комитет сегодня придет к консенсусу, и тогда документ может быть направлен на рассмотрение Совета с рекомендациями от комитета.

Чернев добавил, что законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты ко второму чтению или другой вариант — возвращение в правительство.

«Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение по дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение с рекомендациями и предложениями к этому законопроекту», — заявил он.

По словам Чернева, в Раде хотят «сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами».

«Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек... Или вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь тоже были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации», — подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что Комитет по нацбезопасности предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.

Напомним, украинцам рассказали, как обстоят дела с мобилизацией сегодня.