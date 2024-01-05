Киевлян просят отказаться от купания на Крещение

Главное: Жителей Киева и гостей столицы призывают отказаться от традиционного купания на Крещение. Страна-агрессор или некоторые радикальные группировки могут использовать любые массовые меры для провокаций.

Детали: Киевлян просят отказаться от купания в водоемах на Крещение 6 января. Причина — опасность массовых собраний, которые может использовать для дестабилизации ситуации в Украине Россия. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Плесо».

«Упорно призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение», — отмечают столичные коммунальщики.

В сообщении говорится, что в условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

При этом в «Плесо» отметили, что санитарные нормативы о состоянии водоемов в Киеве пригодны для купания.

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