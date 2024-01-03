На Аляске белый медведь умер… от птичьего гриппа

Главное: Белый медведь умер на Аляске от птичьего гриппа. Произошло это впервые.

Детали: На Аляске в США произошло резонансное ЧП. О нем пишет издание Alaska Beacon.

Как сообщил государственный ветеринар доктор Боб Герлах, тут впервые от птичьего гриппа HBN1 умер белый медведь.

Выяснилось, что погибшее животное питалось тушами мертвых птиц, больных этой заразой.

Эксперт поведал: «Это первый зарегистрированный случай гибели белого медведя где-либо о этой болезни».

Уточняется, что белые медведи обычно охотятся и поедают тюленей, которых находят на льду, но им не нужно глотать зараженных птиц, чтобы заразиться болезнью.

Сказано, что вирус может сохраняться в окружающей среде, особенно в холодной.

Информируется, что от заразы погибли и другие виды животных в штате, в том числе рыжие лисы и бурые медведи.

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